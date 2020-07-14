كرم جبر يشكر الرئيس السيسى لاهتمامه بصحة الكاتب مكرم محمد أحمد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه الكبير بمتابعة الحالة الصحية للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، موضحاً أن الكاتب أصيب بوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج.
وقال جبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد قامة إعلامية كبيرة وأجهزة الدولة كلها تحركت للاطمئنان على صحته، موضحاً أنه سيظل في العناية المركزة لمدة عدة أيام وستمنع عنه الزيارات.
وأكمل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الكاتب الكبير كان من ضمن المحاربين لجماعة الإخوان، وكان قلمه لا يكل ولا يمل في الدفاع عن الوطن، مشيراً إلى أنه كان من المقرر إقامة حفل تكريم للكاتب الكبير، ولكن الوعكة الصحية حالت دون ذلك.
وكان الكاتب الكبير قد وصل مساء اليوم إلى مستشفى المعادي وكان في انتظاره فريق طبي على مستوى عال لتقييم الحالة الصحية وتقديم أقصى درجات الرعاية بعد نقله من مستشفى العلمين إثر إصابته بجلطة في المخ أدت إلى مشاكل صحية تم تداركها بسرعة مما ساهم في استقرار الحالة الصحية للكاتب الكبير.
وتقدم المجلس بخالص الدعاء للكاتب الكبير، متمنيا عودته سالماً إلى أسرته ومحبيه وقرّاءُه.
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