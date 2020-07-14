شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لقطات صادمة لحريق خط البترول بطريق "القاهرة ـ الإسماعيلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 اللقطات الأولى لحريق خط خام ( شقير - مسطرد) فى طريق القاهرة - الاسماعيلية الصحراوى، فى لايف من موقع الحادث.

وكان المهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول ، أكد أنه تم السيطرة علي الحريق الذي شب في خط خام ( شقير - مسطرد) فى طريق القاهرة - الاسماعيلية الصحراوى .

وقال عبد القادر ، أن الحريق شب بسبب شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق ، أثناء الكسر فى الخط ، موضحا أنه تم علي الفور غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق ، وجارى حاليا السيطرة على النيران بواسطة سيارات اطفاء البترول ، وسيارات اطفاء القوات المسلحة ، والحماية المدنية ، وتم تشكيل لجنة فنية للتحقيق فى الحادث .