فيديو.. لقطات صادمة لحريق خط البترول بطريق "القاهرة ـ الإسماعيلية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 اللقطات الأولى لحريق خط خام ( شقير - مسطرد) فى طريق القاهرة - الاسماعيلية الصحراوى، فى لايف من موقع الحادث.
وكان المهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول ، أكد أنه تم السيطرة علي الحريق الذي شب في خط خام ( شقير - مسطرد) فى طريق القاهرة - الاسماعيلية الصحراوى .
وقال عبد القادر ، أن الحريق شب بسبب شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق ، أثناء الكسر فى الخط ، موضحا أنه تم علي الفور غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق ، وجارى حاليا السيطرة على النيران بواسطة سيارات اطفاء البترول ، وسيارات اطفاء القوات المسلحة ، والحماية المدنية ، وتم تشكيل لجنة فنية للتحقيق فى الحادث .
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