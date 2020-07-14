شاهد.. أهالي الأسمرات 3 يحتفلون بحياتهم الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرحة كبيرة رصدتها الخليج 365، بين الأهالي بمنطقة مشروع الأسمرات 3 وهي أحد أكبر المشاريع الجديدة لنقل سكان العشوائيات والمناطق الخطرة وتوفير حياة كريمة لهم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد قام بافتتاحها وتسليم كل سكانها وحدات مجهزة بالكامل من المفروشات والأساس والأجهزة الكهربائية، وتسليم الوحدات للمستحقين بنظام الإيجار التمليكى.
واكد عدد من المواطنين أن الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من التطوير في البلاد لم يسبق أن قام به رئيس سابق وانه حقق لهم معيشة كريمة ونظافة وأن الأسمرات تتمتع بحفظ الأمن علي مدار الـ 24 ساعة.
وعلق عدد منهم أنهم انتظروها عند معرفتهم بمجيئة لزيارة الأسمرات " كان نفسنا نسلم عليه ونشكره " وقاموا بالدعاء له ووجهوا الشكر له".
كما يضم مشروع الأسمرات بنسخته الثالثة، 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم، وحمامى سباحة، ومبنى اجتماعي، وحديقة أطفال، و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة، و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها، وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة، علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة ومخبز آلي، حيث أن المشروع مصمم ليكون به كافة الخدمات اللازمة، لخدمة أهالي المنطقة
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