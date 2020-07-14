شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالمطار الخطوط البريطانية تعتزم إستئناف رحلاتها للقاهرة أول سبتمبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن الخطوط البريطانية تعتزم استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة إلى القاهرة، اعتبارا من أول سبتمبر القادم، وذلك بعد فترة تعليق دامت لنحو أكثر من ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر المطلعة، إنه منذ بداية عودة الطيران من وإلى المطارات المصرية، استئنانفت نحو 11 شركة طيران أجنبية رحلاتها إلى القاهرة بمعدل تشغيل منخفض حسب الحجوزات والطلب، في ظل انتشار الجائحة الوبائية، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية تتخذها شركات الطيران بالتنسيق مع مطار القاهرة الدولي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المصادر المطلعة، إلى أن قائمة شركات الطيران الأجنبية، التي تسير رحلاتها إلى القاهرة، وهي "الفرنسية - الإثيوبية - لوفتهانزا - النمساوية - فلاي ناس - اليمنية - الخليج - الكويتية - العمانية - الإماراتية - السعودية".

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واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الجاري، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتصل نسبة تشغيل الرحلات الجوية إلى 30% منذ بداية التشغيل، على ومتوقع أن تزيد تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.