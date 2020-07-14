شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": نقل مكرم محمد أحمد إلى القاهرة بـ " اسعاف طائر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المجلس الأعلى بخالص الدعاء للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة لأسرته وقراءه، وتعافيه من الوعكة الصحية التي ألمت به اليوم الثلاثاء ونقل على أثرها لمستشفى العلمين.

وأكد المجلس ، فى بيان له حرص الدولة والمجلس على توفير الرعاية الكاملة للكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ، ونقله بإسعاف طائر إلى القاهرة، موجها الشكر لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع على متابعة حالته والحرص على توفير كل الرعاية الممكنة للكاتب الصحفي، الذي يعتبر قامة صحفية كبيرة ودافع عن قضايا وطنه بكل إقدام وشجاعة.

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يذكر أن مصادر مقربة من أسرة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، أكدت لـ " الخليج 365 " إصابته بجلطة ونقله إلى مستشفى العلمين.