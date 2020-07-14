محافظة القاهرة: تفحم 31 سيارة ومعرض سيارات نتيجة حريق خط بترول الإسماعيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشرف الدكتور طارق الملا وزير البترول واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الآن على أعمال الإطفاء الجارية للحريق الذى نشب بخط البترول المغذى لمسطرد والقادم من شقير بالبحر الأحمر بطريق مصر الإسماعيلية بجوار مدرسة النزهة الدولية، حيث أكدت محافظة القاهرة أن الحريق أسفر عن 7 مصابين وتفحم 31 سيارة ومعرض سيارات وتم نقل المصابين لمستشفى السلام العام .
وأكد المحافظ أنه تم الدفع 20 بسيارة إطفاء من الحماية المدنية و8 سيارات من القوات المسلحة و 6 سيارت من هيئة البترول وه لوادر و6 سيارات قلاب من المحافظة للتغطية بالرمال والسيطرة على الحريق
وقع منذ قليل حادث انفجار بخط البترول المغذي من منطقة الشقير بالبحر الأحمر والمتوجه الى مسطرد ، ويقع موقع الانفجار تحديدا بطريق مصر الإسماعيلية - حي النزهة.
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