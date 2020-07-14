شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: مسيرات تركية قصفت أنابيب مخصصة للرى قرب سرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبي، إن مسيرات تركية قصفت أنابيب مخصصة للرى قرب سرت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الجيش الليبى: يحق لمصر التدخل كونها الشريك الحقيقي لليبيا في الأمن.

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قبلها قال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، عبدالحميد صافي، لشبكة سكاي نيوز عربية، إن الميليشيات تشكل تهديدا للأمن القومي الليبي والمصري. وأضاف مستشار رئيس مجلس النواب الليبي: سنتصدى لأي تقدم لقوات طرابلس صوب الجفرة وسرت، لافتا إلى أن الاجتماعات التي أجراها رئيس البرلمان عقيلة صالح تركزت كلها على الحل السياسي للأزمة الليبية.