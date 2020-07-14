شكرا لقرائتكم خبر عن السودان فى تقرير للاتحاد الأفريقى: تقدم محدود فى مفاوضات سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السودان فى تقرير للاتحاد الأفريقي، أن هناك تقدم محدود في مفاوضات سد النهضة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الدكتور علاء الظواهرى عضو لجنة التفاوض بسد النهضة، إن التقرير الذى ترفعه مصر للاتحاد الإفريقى يشمل عدد الاجتماعات التي تمت بشأن سد النهضة وكان بعضها ثنائية بيننا وبين المراقبين وبعضها كانت ثلاثية برئاسة الوزراء، وكان يتم تبادل الآراء في النقاط الفنية والقانونية، وبعضها كانت مصر والسودان متقاربين في الآراء كمسألة مبدأ وكان هناك خلاف في الأرقام، وبعضها كان به تطابق، وكانت نقا محدودة توافق بين السودان وإثيوبيا.

وأضاف: "سنرفع تقرير كامل نلخص المطالب المصرية التى طرحت ومحاولات التقارب مع الطرف الإثيوبى وتقديم التسهيلات للوصول لاتفاق وكان يلاقى تعنت من الجانب الإثيوبى"، موضحاً أن الثلاث تقارير يجمعوا في تقرير واحد تكون مقدمته من الاتحاد الإفريقى.

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وذكر أن الاتحاد الإفريقى يحاول إيجاد حلول، موضحاً أن بعد وصول التقارير لرئيس الاتحاد الإفريقى قد يدعو لقمة يعرض ما تم التوصل إليه.

وأشار عضو لجنة التفاوض بسد النهضة، إلى أن مجلس الأمن أعطى فرصة أسبوعين للاتحاد الإفريقي للتوصل لحل، مضيفاً أن الاتحاد الإفريقى سيعود لمجلس الأمن بشكل رسمي كأحد أشكال الدبلوماسية المصرية.