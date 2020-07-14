شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات فى إسرائيل تطالب نتنياهو بالاستقالة من الحكومة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينة القدس المحتلة احتجاجات من آلاف الإسرائيليين أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية في إسرائيل جراء تفشي وباء كورونا المستجد.



مظاهرات فى تل ابيب

ورفع المتظاهرون علم إسرائيل و"الأعلام السوداء" ضد بنيامين نتنياهو رداً على إجلاء الخيام التي أقامها المتظاهرون بالقرب من مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بمساعدة أنصاره ومؤيده.



مظاهرات مظاهرات

وهتف المتظاهرون ضد نتنياهو مطالبين إياه بالاستقالة فورا، رغم أنه لم يكمل يومه المئة في الحكومة الإسرائيلية التي حلفت اليمين الدستورية أمام الكنيست في شهر مايو الماضى .



مظاهرات

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وكانت صحيفة "معاريف" ذكرت أن آخر استطلاع للرأي في إسرائيل أظهر، تراجعًا كبيرًا في شعبية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحزب الليكود الذي يتزعمه على خلفية الإخفاق في إدارة أزمة الموجة الثانية من فيروس كورونا.