شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى:فائز السراج "كومبارس".. وأردوغان يدير الأزمة الليبية بدلا منه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، إن الخطر التركي الداهم يمثل خطر على المنطقة ككل وليس مقتصرا على ليبيا فقط، مشدداً على أن رئيس حكومة الوفاق مجرد "كومبارس" فى الحرب الدائرة، والديكتاتور التركى، هو من يدير الأمر برمته مع عناصر الإخوان الإرهابيين.
وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي، أننا لابد أن نكون جميعًا في المنطقة ضد هذا الخطر والمؤامرة ضد المنطقة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن السراج رئيس حكومة الوفاق كومبارس في الأزمة الليبية، والذي يدير المعركة بشكل حقيقي أمام القوات المسلحة هو أردوغان بالتعاون مع الإخوان ومجموعة المقاتلين.
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