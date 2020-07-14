إثيوبيا تواصل المراوغة: ملتزمون بالمرونة للتوصل لاتفاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل إثيوبيا مراوغتها بشأن أزمة سد النهضة، حيث قالت وزارة الرى الإثيوبية: ملتزمون بالمرونة للتوصل لاتفاق والمفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي هي الأنسب للحل، وفقا لمصادر إعلامية. وزعمت وزارة الري الإثيوبية أن عدم وجود معاهدة شاملة تحكم علاقات إثيوبيا ومصر والسودان فيما يخص النيل يشكل تحديا رئيسا.

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