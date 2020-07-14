شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مكرم محمد أحمد لمستشفى المعادى..و"الأعلى للإعلام" يشكر الرئيس على اهتمامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة على اهتمامه بمتابعة الحالة الصحية للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس السابق، باعتباره قامة صحفية كبيرة وأحد الرموز الوطنية المساندة للدولة المصرية والمدافعة عن قضاياها.

وقدم المجلس فى بيان له، الشكر أيضاً لوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة على سرعة الاستجابة وتخصيص إسعاف طائر لنقل مكرم من مستشفى العلمين إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة.

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وكان الكاتب الكبير قد وصل مساء اليوم إلى مستشفى المعادي وكان في انتظاره فريق طبي على مستوى عال لتقييم الحالة الصحية وتقديم أقصى درجات الرعاية بعد نقله من مستشفى العلمين إثر إصابته بجلطة في المخ أدت إلى مشاكل صحية تم تداركها بسرعة مما ساهم في استقرار الحالة الصحية للكاتب الكبير.

وتقدم المجلس بخالص الدعاء للكاتب الكبير، متمنيا عودته سالماً إلى أسرته ومحبيه وقرّاءُه.

وأكدت أمنية مكرم ابنة الكاتب الكبير أنه يلقى أقصى درجات الرعاية فور وصوله ودخل العناية المركزة للعمل على إذابة جلطة المخ، ويخرج بعدها إلى غرفة عادية لممارسة برنامج علاج طبيعي يستغرق عدة أيام.