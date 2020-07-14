شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح الطرق المغلقة بعد السيطرة على حريق طريق الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور ، فتح جميع الطرق المؤدية لطريق الإسماعيلية الصحراوى، ومنها نفق سعد الدين الشاذلي ، والطريق الدائري من نفق السلام والشوارع المؤدية إليه بعد إتمام عملية إخماد الحريق، وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود كسر بماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوى، وأمر اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة بانتقال سيارات الإطفاء إلى المكان مدعومة بخزانات مياه، ويتواجد رجال المرور بالمكان لمتابعة حركة المركبات.

وتجرى إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، عمليات تبريد لحريق طريق الإسماعيلية الصحراوى ، بعد نشوب النيران بسبب كسر ماسورة مواد بترولية ، حيث تجرى عملية تتبع للنيران بعد غلق خط البترول المغذى للمكان، تحسبا لوجود شرر داخل مواسير الخط، تحسبا لاندلاع الحريق مرة آخرى.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان حول واقعة اندلاع حريق هائل بسبب كسر ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى، فيما انتقل رجال المعمل الجنائى لحصر الخسائر الناجمة عن الحريق وإجراء المعاينة اللازمة، وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق من كافة الاتجاهات.

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