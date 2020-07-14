شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الصور الأولى لتسريب خط بترول طريق الإسماعيلية الصحراوى قبل الاشتعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، الصور الأولى لتسريب خط خام (شقير - مسطرد) فى طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى قبل اشتعاله والسيطرة عليه. وكان المهندس عماد عبدالقادر، رئيس شركة أنابيب البترول، قد أنه تم السيطرة على الحريق الذى شب في خط خام (شقير - مسطرد) فى طريق القاهرة - الاسماعيلية الصحراوى.

وقال عبد القادر، إن الحريق شب بسبب شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق، أثناء الكسر فى الخط، موضحا أنه تم على الفور غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق، وجار حاليا السيطرة على النيران بواسطة سيارات إطفاء البترول، وسيارات إطفاء القوات المسلحة، والحماية المدنية، وتم تشكيل لجنة فنية للتحقيق فى الحادث.



موقع الحادث قبل اندلاع الحريق

واندلع الحريق فى ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى، نتج عنه ظهور كثافات مرورية للعديد من السيارات، فى الاتجاه القادم من القاهرة وصولا إلى العبور، وسط تواجد أمنى مكثف لجميع القوات بكافة القطاعات للمساعدة في عمليات إخماد الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود كسر بماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوى، وأمر اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة بانتقال سيارات الإطفاء الى المكان مدعومة بخزانات مياه ، ويتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات.

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بطريق الإسماعيلية الصحراوى، لمحاولة إخماد الحريق، كما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بـ4 خزانات استراتيجية للمياه أضافية لمحاصرة الحريق من كافة الاتجاهات والسيطرة عليه.

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موقع الحادث

وأغلقت الإدارة العامة لمرور، جميع الطرق المؤدية لطريق الإسماعيلية الصحراوى، لحين السيطرة على حريق كسر ماسورة مواد بترولية، ومنها نفق سعد الدين الشاذلي، والطريق الدائرى من نفق السلام والشوارع المؤدية إليه لحين إتمام عملية إخماد الحريق، وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة المركبات.

ونصحت إدارة المرور جميع السائقين بالابتعاد عن طريق الإسماعيلية الصحراوى، لحين السيطرة على حريق كسر ماسورة مواد بترولية، لمساعدة رجال الحماية المدنية فى عمليات السيطرة على الحريق، وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة المركبات.

وانتقل اللواء هانى جرجس، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة لموقع حريق ناتج عن كسر ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى، فيما يتواجد اللواء علاء متولى مدير المرور ويشرف على نشر الخدمات وتوجيههم لسحب أى كثافات مرورية تظهر بالمكان، وسط تواجد أمنى مكثف بالمكان.



صورة من موقع الحادث قبل الحريق