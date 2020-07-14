شكرا لقرائتكم خبر عن حياة الفنانة نبيلة عبيد ومشوارها الفنى فى موجز ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الموجز الفنى لـ"الخليج 365" عددا من الأخبار كان أبرزها إعلان النجمة نبيلة عبيد عن صدور كتاب قريبًا يرصد مشوارها الفنى من تأليف الباحث والمؤرخ السينمائى محمود قاسم، ويستعرض الكتاب جميع أفلامها فى السينما المصرية .

الكاتب محمود قاسم وضع اللمسات الأخيرة للانتهاء من كتابه "سينما نبيلة عبيد" الذى سيتضمن رصدا لـ 86 فيلما سينمائيا لنجمة مصر الأولى، وفصول بأهم المخرجين الذين تعاونت معهم فى أعمالها أبرزهم عاطف سالم وحلمى رفلة وأشرف فهمى والمخرج على عبد الخالق، وكمان الكتاب هيتناول كتّاب أفلامها وأهمهم إحسان عبد القدوس.

كما تناول الموجز الرسائل التى وجهتها الفنانة منى زكى للمراهقين والمراهقات وأولياء أمورهم، والخاصة بالثقافة الجنسية، ورسائل حول التحرش الجنسى بالفتيات.

منى زكى نشرت في خاصية "ستورى" على حسابها الرسمي بإنستجرام الرسائل ومنها: "أعزائى أولياء أمور المراهقين، أرجوكم اقعدوا من أولادكم، وعلموهم عن التراضى، قولوا له أنه لو معجب ببنت، لازم يحترمها، ويطلب الأذن قبل أي حاجة يعملها، قولوا له أن العنف غير مقبول، قولوله أن لما البنت تقول لأ يبقى لأ".

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وفى رسالة أخرى لأهالى المراهقات قالت: "بعد ما اشتغلت مع كتير من ضحايا الاعتداء أنا ممكن أوقل بكل ثقة، أن كلهم عندهم العامل المشترك وهو الخوف من الفضيحة، البنات كانوا بيفضلوا أنهم يتقبلوا أن يحصل لهم ابتزاز وأنهم يغصبوا على أفعال جنسية على أنهم يعترفوا لأهاليهم ويطلبوا مساعدة".

كما تحدث الموجز عن انفصال المغنين أوكا عن صديقه أورتيجا بعد 10 سنين من التعاون الغنائى، وتصريحات الفنانة مى كساب لـ"الخليج 365" على الانفصال، وقالت خلالها: "ربنا مش بيعمل إلا كل شىء كويس، وإن زوجها أوكا راجل بتاع شغل بس ومالوش في الكلام الكتير والرغي ولا الشو الإعلامي، وإنه مش بتاع مشاكل ولا عمل خلافات مع حد".

وأضافت مى كساب: "أوكا مفيش عنده نية إنه يعمل ثنائية مع حد تاني، وإنه قرر يشتغل بمفرده ودا كان بيقوم بيه من 9 شهور كاملة، وذكرت إنها ملهاش أي علاقة من قريب أو بعيد بشغل زوجها وانفصاله عن أورتيجا، وأنه بيجهز لشغل جديد في الغناء والتوزيع الموسيقي مع عدد من المطربين".

وحول الأخبار الفنية العالمية، تناول موجز الفن خبرا أثار جدلا وضحكا كبيرا وهو قيام النجمة العالمية كريستي تيجن بإثارة الجدل على طريقتها حيث اتنهزت فرصة استحمام زوجها وقامت بتصويره ونشر الصور .

كريستي نشرت الصورعلى الـ Stories الخاص بصفحتها الشخصية على "إنستجرام" وقامت بوضع يدها على الصورة "عن بعد" علشان متظهرش عورة زوجها.