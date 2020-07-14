"حريق خط بترول الإسماعيلية الصحراوي وتغريم حبيب العادلي".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

الوطنية للانتخابات: لجان المتابعة تلقت أوراق ٨٧ مرشحًا باليوم الرابع للترشح لمجلس الشيوخ

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، عن تقدم ٨٧ مرشحًا خلال اليوم الرابع لتلقي طلبات الترشح لعضوية

مجلس الشيوخ، ليرتفع إجمالي عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم خلال الأيام الأربعة الماضية إلى ٤٦٩ مرشحًا.

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة حريق خط المازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية

أمر النائب العام لمستشار حماده الصاوي، بالتحقيق في واقعة حريق خط المازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية.

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق خط بترول الإسماعيلية الصحراوي

طلبت نيابة السلام، انتداب المعمل الجنائي، لمعاينة موقع حريق في منطقة السلام، بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، الذي نشب نتيجة كسر وانفجار ماسورة

زيت المازوت، لمعرفة الأسباب الحقيقية لنشوب الحريق.

"لحظات ما قبل الكارثة".. تسرب المازوت قبل نشوب الحريق (فيديو)

تسبب كسر ماسورة مازوت على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، في حريق ضخم التهم عشرات السيارات وتسبب في إصابة عدد من المواطنين.

واستمر تسريب المازوت حتى غطى الطريق قبل أن تشتعل به النيران؛ لتتصاعد ألسنة اللهب في سماء المنطقة.

جحيم على الصحراوي.. تفاصيل حريق ماسورة مازوت بطريق الإسماعيلية (تغطية خاصة)

أصيب 6 مواطنين في الحريق الذي نجم عن كسر ماسورة مازوت على طريق الإسماعيلية الصحراوي. ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق، فيما يسحب

رجال المرور الكثافات المرورية الناتجة عن توقف الطريق.

السيطرة على حريق إسماعيلية الصحراوي.. ومصدر: تفحم 16 سيارة ملاكي

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الناجم عن انفجار ماسورة مازوت وحريق عدد من السيارات على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي.

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بعد ربع القرن| وزير العدل يستخدم صلاحيته في ترشيح "قضاة النقض"

فعَّل وزير العدل المستشار عمر مروان صلاحيته في ترشيح القضاة لمحكمة النقض، إذ يمنح قانون السلطة القضائية وزير العدل هذا الحق في الترشيح، على أن يعرض

الأمر على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه.

تأجيل استئناف على "عدم اختصاص" الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 3 سبتمبر

أجلت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة اليوم الثلاثاء، جلسة الاستئناف المقدم من الصيدلي هاني سامح على حكم الأمور المستعجلة (أول درجة) بعدم اختصاصها

النوعي بنظر فرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 3 سبتمبر المقبل، للاطلاع.

النيابة تأمر بإحالة 5 عمال للمحاكمة بتهمة التحرش بالفنانة هنا الزاهد

أحالت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي، اليوم الثلاثاء، 5 عمال (مخلى سبيلهم) متهمين في واقعة التحرش بالفنانة هنا الزاهد لمحاكمة عاجلة أمام محكمة

الجنح.

النقض: تأييد تغريم "العادلي" 500 جنيه في "الاستيلاء على أموال الداخلية"

قضت محكمة النقض برفض جميع الطعون المقدمة من المحكوم عليهم والنيابة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار جنيه"، التي كان متهما فيها حبيب العادلي

وزير الداخلية الأسبق، وقضت محكمة الجنايات بتغريمه فيها 500 جنيه.

لسماع الشهود. تأجيل محاكمة 555 متهما بقضية "ولاية سيناء 4"

أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال

سيناء والمعروفة إعلاميا بقضية "ولاية سيناء 4" لجلسة 21 يوليو؛ لسماع شهود النفي.

ضربتها 10 مرات بالخرطوم.. "الإدارية العليا" تعاقب معلمة تعدت على تلميذتها

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسوان وقبلت الطعن المقام من محافظ أسوان وبمجازاة المدرسة :ص.ش"

بوصفها معلمة بمدرسة مصنع السكر الابتدائية التابعة لإدارة إدفو التعليمية بمحافظة أسوان، بخصم أجر عشرة أيام من راتبها لقيامها بضرب التلميذة "ز.ص"

بالصف الثاني الابتدائي 10 ضربات بالخرطوم دون مبرر وهو ما شهد به التلاميذ والتلميذات بالفصل.