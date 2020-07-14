"حريق الأول من نوعه".. جحيم على الصحراوي (تايم لاين)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تصوير - أحمد جمعة وعلاء أحمد:

ملحمة بطولية قدمها رجال الحماية المدنية في مجابهة نيران حريق هائل اندلع في خط خام (شقير - مسطرد) بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، اليوم الثلاثاء. كعادتهم على العهد، يتحدى رجال الدفاع المدني الصعاب؛ لإنقاذ الأرواح والممتلكات، وهو ما ترجموه على أرض الواقع في مواجهة "جحيم الصحراوي" على مدار أكثر من 3 ساعات شملت عمليتي الإخماد والتبريد.

ونستعرض خلال السطور التالية تطورات الأحداث منذ اللحظات الأولى للحريق مرورًا بجهود قوات الإطفاء بالتنسيق مع الجهات المعنية انتهاء بعودة الهدوء إلى المنطقة:

4 مساء: غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت إخطارًا بوقوع كسر في ماسورة مازوت على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

البلاغ المبدئي أفاد بأن الحريق في خط على عمق متر ونصف المتر إلى مترين ويبعد عن الطريق مسافة 100 متر.

4.15 مساء: دفعت قوات الحماية المدنية بـ18 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

4.30 مساء: 15 سيارة إسعاف وصلت موقع الحريق؛ لسرعة التدخل.

4.45 مساء: شلل مروري يضرب طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

5 مساء: ناشدت إدارة المرور قائدي السيارات الابتعاد عن الطريق؛ حرصًا على سلامتهم، وتسهيلا لمهمة رجال الإطفاء.

5.30 مساء: مساعدا وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والمرور يتفقدان موقع الحريق.

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6 مساء: أعلنت وزارة الصحة إصابة 6 أشخاص بحروق من الدرجة الثالثة نُقلوا إلى مستشفى السلام العام.

6.15 مساء: أغلق المرور الطرق المؤدية لطريق الإسماعيلية الصحراوي، خاصة نفق سعد الدين الشاذلي والطريق الدائري من نفق السلام.

6.32 مساء: ارتفاع عدد المصابين لـ7 والدفع بـ20 سيارة إطفاء حسب بيان صادر عن محافظة القاهرة.

6.48 مساء: الدفع بـ50 سيارة إطفاء وخزانات مياه استراتيجية.

6.53 مساء: وزير البترول يتفقد موقع الحريق دون تحديد أسباب كسر خط المازوت.

7 مساء: نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، وتبدأ في عملية التبريد؛ لمنع تجدد النيران.

7.15 مساء: رئيس شركة أنابيب البترول يؤكد أن الحريق نتيجة كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات، وأن عملية الإخماد تمت بواسطة سيارات المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وإطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية.

7.18 مساء: ١٢ مصابًا -بين حروق واختناقات- دون وفيات هي الحصيلة النهائية حسب وزارة الصحة.

7.30 مساء: انتدبت نيابة السلام المعمل الجنائي؛ لمعاينة موقع حريق في منطقة السلام.

7.45 مساء: شكل وزير البترول لجنة؛ لتحديد الأسباب بعد تحديد مكان الكسر.

8 مساء: رئيس شركة أنابيب البترول أشار إلى أن طبقة من المازوت انتشرت على الأسفلت، ما أدى للحريق الأول من نوعه.