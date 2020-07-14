النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة حريق خط المازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمر النائب العام لمستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في واقعة حريق خط المازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية، وذكرت النيابة العامة في بيان لها مساء الثلاثاء، أن فريقًا من أعضاء «النيابة العامة» انتقل لمعاينة مسرح الحادث، وفريقًا آخر لسؤال المصابين.

وأكدت النيابة العامة أنها ستعلن لاحقًا ما ستسفر عنه التحقيقات.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة ١٢ مواطنًا ولا وفيات إثر الحريق، الذي شبَّ في خط خام (شقير-مسطرد) بطريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي.