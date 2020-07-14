الزراعة تعتمد تكنولوجيا الأقمار الصناعية "GPS " في تكويد مزارع الرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعي حول توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمهندس محمد عبدالرحمن، رئيس إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال رفع الإحداثيات بنظام (GPS )

وقال العطار، إن الهدف من البروتوكول هو تكويد مزارع الرمان كمرحلة أولى، وخطوة أولى فى خطة التكويد الجديدة التى يسعى الحجر الزراعى لتنفيذها.

وأضاف، أن تكويد المزارع من خلال الأقمار الصناعية يسهم في تلافي عيوب التكويد اليدوي/ ويكون أكثر دقة في حصر مزارع التصدير ويمنع تكرار تكويدها.

وقال رئيس الحجر الزراعي، إن موسم تصدير الرمان يبدأ الاسبوع القادم، وبلغ إجمالي صادرات مصر العام الماضي من الرمان حوالي 120 ألف طن.