مصر | شكوى للأعلى للإعلام لمنع ظهور مرتضى منصور وغلق قناة الزمالك

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا، بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام لمنع ظهور مرتضى منصور على قناة الزمالك لتطاوله على الشعب المصري.

وقال صبري في شكواه، في ظل سياسات الدولة للحفاظ على قيم المجتمع ومبادئه والتصدي لأي محاولة لإفساد الذوق المصري أنشئ المجلس الأعلى للإعلام من أجل الحفاظ على المحتوى الذي يقدم إلى المشاهد عبر شاشات القنوات الفضائية وصد وردع أي متجاوز أو يقوم بالإساءة إلى الدولة أو الأشخاص أو المؤسسات، إلا أن قناة الزمالك ومنذ إنشاءها والتي كانت لا تجد أي قناة تبث من خلالها برامجها بل وصل بها الأمر إلى استئجار ساعات معدوده على إحدى القنوات التي تبث على قمر النايل سات من أجل بث محتواها وبرامجها.

وتابع صبري، إلا أنه ومنذ إنشاء تلك القناة أصبحت منبرا إلى الإساءة لكل شخص يعارض سياسة النادي أو رئيس النادي بل أن العاملين بها اتخذوا منها أداة للإساءة والسب والقذف في حق العديد من الأشخاص وبث المحتوى الملفق من أجل نسب المشاهدة العالية دون الاهتمام بقيمة المحتوى الذي يقدم وأصبح المشكو في حقه الثاني له فقرة أساسية يقوم بالخروج فيها بسب وقذف الأشخاص بأبشع الألفاظ متعرضا؛ لأعراضهم وشخصهم ويظهر هذا الوجه القبيح يوميا متلفظا بألفاظ تحمل في محتواها أدنى مستوى من التدني في الأخلاق يسب فيه أمهات هؤلاء الأشخاص دون أي مبالاة منه.

وأضاف، بل وأنه يتمادى في ذلك ويتهمهم بتهم وهمية لا دليل عليها بل وأن القناة تقوم ببث فيديوهات مصطنعه تقوم بإحداث الفتنة بين طوائف الشعب بل وأن تلك القناة تبث سمومها يوميا عبر شاشتها تستضيف فيها أحد الأشخاص الذي لا يقوم إلا سوى الهجوم على أحد الأشخاص الذين تتفق إدارة القناة على الحديث عليه بل ويظهر المشكو في حقه الثاني يوميًا على تلك القناة عبر مداخلة تليفونية يقوم بسب فيها ما يشاء دون أي معارضة من أي شخص.

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وأضاف: بذلك تكون تلك القناة قد خرجت عن المبادئ التي أعلنها المجلس الأعلى للإعلام من الضوابط الخاصة بالقنوات والتي من أهمها عدم اتخاذ القناة مكانا لتصفية حسابات شخصية وأن تلتزم بالقدر الكافي من الألفاظ التي تصدر سواء من المقدمين أو الضيوف أو المتصلين بما لا يخل بالآداب العامة والسب والقذف والمتابع لتلك القناة يجد أنها قد أنشأت من أجل المشكو في حقه الثاني فقط وكأن القناة قد أذيعت برامجها ومحتواها من أجل المشكو في حقه الثاني فقط.

وتابع: فكما عهدنا إلى دور المجلس الأعلى للإعلام من التصدي لمثل تلك القنوات كما في العهد السابق كقناة LTC ووقف برامجها لثبوت أنها كانت تبث محتوى فاسد ولم تلتزم بالاشتراطات اللازمة التي أقرها المجلس وكان هذا الجزاء من جنس العمل التي قامت به تلك القناة ويعلم القاصي والداني الغرض من إنشاء تلك القناة وتقديم محتواها والتي تثبت لكل من بتابعها يوما بعد يوم عدم صلاحية تلك القناة للظهور على شاشات التلفزيون وعدم ملائمة المحتوى الذي يقدم عليها أن يخرج للمشاهد، هذا بخلاف وصائل السب والقذف والإهانة والتعرض لأمهات أشخاص على الملأ مما لا يليق أن يخرج مثل هذا المحتوى على شاشات التلفزيون وأن ينسب أن تلك القناة تتبع للدولة المصرية وكثيرا من المشاحنات والمصادمات وإثارة البلبلة التي أحدثتها تلك القناة منذ أن بدأت بثها على شاشات التلفزيون.

وأردف، إلا أننا نتوجه للمجلس الأعلى للإعلام لتفعيل دوره والطلب العاجل والاستغاثة به من أجل وقف تلك القناة ومنع ظهور المشكو في حقه الثاني "مرتضى منصور"، من الخروج على أي قناة تلفزيونية تتبع في إشرافها إلى المجلس الأعلى للإعلام درءًا للفتنة وحفاظا على الذوق العام ومن أجل استقرار المؤسسات في البلاد وعدم إثارة البلبلة بين طوائف الشعب وحفاظا على أعراض أمهات الشعب والإساءة إليهم دون سبب.

وطالب صبري بوقف قناة الزمالك من البث على قمر النايل سات وكذلك منع مرتضى منصور من الظهور على شاشات التلفزيون في القنوات التي تتبع قمر النايل سات ملتمسا إصدار الأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا ضد قناة الزمالك والمدعو مرتضى منصور.