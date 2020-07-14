أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر يزور المدينة الجامعية للطلاب

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن التزام طلاب الفرق النهائية في مساعدة إدارة المدن بالمقترحات، وكذا حرصهم على تأدية الامتحانات في اللجان، وتطبيق التعليمات واللوائح الإدارية والطبية أعطى صورة متميزة لطالب العلم الذي يسعى لرفعة جامعته ووطنه.

وأضاف المحرصاوي - وفقًا لبيان المركز الإعلامي للجامعة - أن زيارته للمدن الجامعية تأتي في إطار الاطمئنان على الطلاب، والتأكد من توافر متطلباتهم كافة، وتهيئة المناخ الملائم لهم، مؤكدًا أن هؤلاء الطلاب أمانة في أعناقنا، ونحن نبذل قصارى جهدنا لإرضاء الله بتقديم مانستطيع لهم.

ومن جانبه قال اللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن، إن فضيلة رئيس الجامعة شدَّد على تحسين مكونات الوجبات الغذائية؛ تقديرًا للطُّلاب، والسماع لمقترحاتهم، وتنفيذ ما يمكن منها.

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قال الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الاثنين، أنه لوحظ ارتياحا كبيرا بين الطلاب أثناء أداء امتحان مادة الصرف للقسم الأدبي، مؤكدا أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، بالإضافة إلى مناسبته للوقت المقرر للامتحان.

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وناشد رئيس قطاع المعاهد طلاب الأزهر عدم إهدار الوقت في تصفح مواقع وصفحات الغش التي تسعى لتضليلهم وإيهامهم بأمور لا يمكن تحقيقها، مؤكدا أن من ينشغل بهذه الأمور لن يحصل على الدرجات النهائية، ولن يستطع تحقيق النجاح المطوب.

وكشف الشيخ على خليل أنه تم ضبط 9 حالات غش إلكتروني، و10 حالات غش ورقي، بالإضافة إلى عدد قليل جدا ما بين شطب وامتناع عن الإجابة، وقد تم التعامل معها بحسم، مشيرا إلى أنه تم إلغاء ندب رئيس لجنة و7 أعضاء واثنين من العمال.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 20192020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، بإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

ويشار إلى أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتساب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.