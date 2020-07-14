أخبار مصر | وزير الإعلام يطمئن على الحالة الصحية للكاتب مكرم محمد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الإعلام يطمئن على الحالة الصحية للكاتب مكرم محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، اتصالات مع أسرة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، واطمئن على حالته الصحية من زوجته وابنته الإعلامية أمنية مكرم، والتي أكدت استقرار حالته الصحية نسبيًا.

وقال "هيكل" في بيان له إنه تم نقل الكاتب الكبير بطائرة عسكرية من مستشفى العلمين إلى إحدى مستشفيات القاهرة.

وتوجه "هيكل" بالشكر للقوات المسلحة على اهتمامها، وسرعة نقلها للأستاذ مكرم، وقال إن مكرم قيمة صحفية كبرى تستحق الاهتمام والتقدير، كما تمني له عاجل الشفاء والعودة الى محبيه في الوسط الصحفي والإعلامي في مصر والوطن العربي.

وكان قد تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على اهتمامه بمتابعة الحالة الصحية للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس السابق، باعتباره قامة صحفية كبيرة وأحد الرموز الوطنية المساندة للدولة المصرية والمدافعة عن قضاياها.

وتقدم المجلس في بيان سابق له، بالشكر لوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، على سرعة الاستجابة وتخصيص إسعاف طائر لنقل الكاتب الصحفي مكرم من مستشفى العلمين إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة.

وكان الكاتب الكبير قد وصل مساء أمس إلى مستشفى المعادي، وكان في انتظاره فريق طبي على مستوى عال لتقييم الحالة الصحية، وتقديم أقصى درجات الرعاية بعد نقله من مستشفى العلمين، إثر إصابته بجلطة في المخ أدت إلى مشاكل صحية تم تداركها بسرعة، مما ساهم في استقرار الحالة الصحية للكاتب الكبير.

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وتقدم المجلس بخالص الدعاء للكاتب الكبير ويتمنى عودته سالماً إلى أسرته ومحبيه وقرّاءُه، وأكدت نجلته أمنية مكرم أن الكاتب الكبير يلقى أقصى درجات الرعاية فور وصوله، ودخل العناية المركزة للعمل على إذابة جلطة المخ، ويخرج بعدها إلى غرفة عادية، لممارسة برنامج علاج طبيعي يستغرق عدة أيام.

وتقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بخالص الدعاء للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، متمنيًا له الشفاء العاجل، والعودة لأسرته وقُىاءه، وتعافيه من الوعكة الصحية التي ألمت به أمس الثلاثاء، ونقل على إثرها لمستشفى العلمين.

وأكد المجلس في بيان له، حرص الدولة والمجلس على توفير الرعاية الكاملة للكاتب الصحفي مكرم محمد، ونقله يإسعاف طائر إلى القاهرة.

وتوجه رئيس المجلس بالشكر لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع، على متابعة حالته، والحرص على توفير كل الرعاية الممكنة للكاتب الصحفي، الذي يعتبر قامة صحفية كبيرة، ودافع عن قضايا وطنه بكل إقدام وشجاعة.

وكانت قد أعلنت أمنية مكرم نجلة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، عن نقل والدها للرعاية المركزة بمستشفى العلمين، وذلك بعد مروره بوعكة صحية إثر تعرضه لجلطة باليد اليسرى، أثرت على يقدمه اليسرى والجانب الأيسر من الوجه.

وقالت في تصريحات صحفية سابقة، إن الكاتب الصحفي مكرم محمد تم نقله لمستشفى العلمين، وإيداعه الرعاية، خلال تواجد الأسرة بالساحل الشمالي، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة، وعلى قدر كبير من الوعي، ويستطيع الرد والتحدث.

وأضافت: "تواصل معنا كِبار الكُتاب الصحفيين، ورؤساء تحرير الصحف، وذلك للاطمئنان على صحة والدي، وتنهي الأسرة الآن بعض الإجراءات لنقله لإحدى المستشغيات بالقاهرة".