قرار جمهوري بترشيح 42 سفيرًا لرئاسة بعثات مصر الدبلوماسية في الخارج

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكدت مصادر مطلعة قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوقيع قرار جمهوري يتضمن ترشيح 42 سفيرًا لرئاسة بعثات مصر الدبلوماسية في الخارج لعام 2020، والذي سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي في وقت لاحق. 1. السفير/ أبوبكر حفنى (مونتفيديو) 2. السفير/ هـانى سليم (ليما) 3. السفير/ عمــــرو الحنـــــاوي (القنصلية العامة في هونج كونج ) 4. السفير/ أحمد إيهاب جمال الدين (وفد جنيف) 5. السفير/ ياسر هاشـــــــم (القنصلية العامة في ملبورن ) 6. السفير/ حاتم تاج الديــــــن (وارسو ) 7. السفير/ وائــــل جـــــاد (برن) 8. السفير/ مصطفى القوني (بانكوك) 9. السفير/ معـــتز زهــــــــران (واشنطن ) 10. السفير/ محمد ماهر العـــــــــدوي (هافانا) 11. السفير/ شريف الليثــــــــي (يانجون 12. السفير/ كريـــــم شـــــــــــــرف

(القنصلية العامة في شنغهاي( 13. السفير/ عبير سليمــــــــان (القنصلية العامة في هامبورج( 14. السفير/ محمود المغربـي -سنغافورة 15. السفير/ أيمن مختار الجمــــــــــال- كييف 16. السفير/ ياسر العطــــــــوي -بوجمبورا 17. السفير/ محمد ياسر الشواف- بنما 18. السفير/ عــلاء يوســـف- باريس 19. السفير/ وليد إسماعيل-بغداد 20. السفير/ هيثم صلاح- هلسنكى 21. السفير/ يسري خليل- جواتيمالا 22. السفير/ أحمد شهاب الدين- مانيلا 23. السفير/ محمد حيدر- تيرانا Advertisements 24. السفير/ إيهاب عوض- ابوجا 25. السفير/ حاتم عبدالقـــــادر- لاهاى 26. السفير/ إيهاب مصطفى فهمي- توتس 27. الوزير المفوض/ سيف الله قنديل- ليبرفيل 28. الوزير المفوض/ أحمــــــــد السماوي- لومى 29. الوزير المفوض/ نهــــــــى الجبالي- كاتموندو 30. الوزير المفوض/ هيثم غباشى- دكا 31. الوزير المفوض/ ياســـر سرور- سراييفو 32. الوزير المفوض/ أشرف سويلــــــــم- كمبالا 33. الوزير المفوض/ محمد منير- فريتاون 34. الوزير المفوض/ أحمد محمود إسماعيل- كابول 35. الوزير المفوض/ معتز أنور- لوساكا 36. الوزير المفوض/ سامح شحاتــــــه- القنصلية العامة في بورسودان

37. الوزير المفوض/ عمرو حمــــــزة- نيقوسيا 38. الوزير المفوض/ أحمد الفاضلـــــــــي- بريتوريا 39. الوزير المفوض/ علياء برهان- بورت لويس 40. الوزير المفوض/ أميره محي الدين فهمي- طشقند 41. الوزير المفوض/ ابراهيم الخولي- واجادوجو 42. الوزير المفوض/ محمد الملا- فيينا الوضع في مصر

اصابات 83,001

تعافي 24,975

وفيات 3,935

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