شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تضع شرطًا لسفر المصريين إلى إمارة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تهيب شركة «مصر للطيران» بالعملاء المسافرين إلى مطار الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 وحتى إشعار آخر، ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية الصادرة من أحد المعامل المركزية المعتمدة في مصر قبل السفر من القاهرة إلى الشارقة حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة بإمارة الشارقة لتقليل انتشار فيروس كورونا.

وترجو مصر للطيران، حسب بيان صادر، الثلاثاء، عملائها المسافرين إلى الشارقة ضرورة التواصل مع مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000 لمراجعة حجوزاتهم.

يأتي ذلك في ضوء التحديثات الواردة من مختلف الدول بشأن إجراءات السفر.