شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري الأسبق: مفاوضات سد النهضة لم تنته.. وإثيوبيا تدفع بالقضية نحو الحافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الري الأسبق، محمد نصر علام، إن مفاوضات سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان لم تنته بختام جولة، الاثنين، معتبرًا أن إثيوبيا «تدفع القضية إلى الحافة حتى تحصل على أفضل مكاسب ممكنة، متوقعا أن يظهر حل في اللحظة الأخيرة».

وقال «علام»، في تصريحات صحفية: «المفاوضات لم تنته بعد، فلا زال هناك لقاء القمة الذي سيجمع الرؤساء تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، وهناك تسريبات من جانب السودان لا نعرف مدى مصداقيتها، تفيد بوجود توافق حول بعض الشروط القانونية، مثل بند فض المنازعات وبند إلزام الاتفاقية، تعطي بعض الأمل في التوصل للاتفاق، أتخيل أن الخطوة المقبلة ستتحدد بعد لقاء القمة المصغرة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي».

وأضاف: «ما أخشاه أن يمتد أجل التفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي دون أفق، وسمعنا وزير الخارجية بالفعل يحذر من أن عدم التوصل لحل في الاتحاد الإفريقي سيتوجب على مجلس الأمن أن يتولى الحل، مجلس الأمن يعطي فرصة للجهد الإقليمي، وعند نقطة معينة يجب أن يكون له دور».

وقلل «علام» من شأن الأنباء المتداولة عن بدء إثيوبيا تخزين المياه أمام السد قائلا «حتى الآن لا يمكن تحديد إذا ما بدأ التخزين في سد النهضة أم لا فموسم الأمطار بدأ بالفعل، والمنسوب قد يرتفع أمام السد بشكل طبيعي دون تخزين، وأعتقد أن القمة المصغرة سيكون هذا أحد نقاطها».

وأضاف «أتوقع أن حلول ستطرح في اللحظات الأخيرة، أو عند الحافة كما يمكن أن نقول، وأعتقد أن أثيوبيا تحاول إرجاء الحل حتى اللحظة الأخيرة حتى تحصل على أقصى مكاسب، إثيوبيا تقترب من موسم انتخابات وتحتاج لإنجازات تقدمها للرأي العام، وهو ما يجعلها تدفع الأمور للحافة حتى تحصل على أفضل اتفاق».

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