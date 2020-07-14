شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 4.353 تريليون جنيه نهاية أبريل الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو –أبريل) من العام المالي 2019- 2020 لتبلغ نحو 4.353 تريليون جنيه في نهاية أبريل الماضي، مسجلا زيادة قدرها 489.4 مليار جنيه بمعدل 12.7%.

وأوضح البنك المركزي، في تقرير أصدره، الثلاثاء، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 9ر356 مليار جنيه بمعدل 1ر12%، والمعروض النقدي بمقدار 132.5 مليار جنيه بمعدل 14.4%.

وأضاف أن هذه الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 430 مليار جنيه بمعدل 19.3%، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 73.1 مليار جنيه بمعدل 10.2%.. أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 3ر38 مليار جنيه أي بمعدل 8.8 %، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 94.2 مليار جنيه بمعدل 19.3%.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو- ابريل) من العام المالي 2019- 2020 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث تراجع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 258.6 مليار جنيه بمعدل 86.2 % نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 120.8 مليار جنيه، وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 137.3 مليار جنيه.

ونوه التقرير بأن صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي ارتفعت بمقدار 738 مليار جنيه، أي بمعدل 21 % كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 820.9 مليار جنيه بمعدل 21.6 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار 72.9 مليار جنيه بمعدل 29.9% من جهة أخرى.

وبين أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 651 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع الخاص بمقدار 87.8 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بنحو 85.6 مليار جنيه، وحد من ذلك انخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 3.5 مليار جنيه.

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