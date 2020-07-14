شكرا لقرائتكم خبر عن «توفيق»: ضمانات واضحة لحماية العمال في تعديلات قانون «قطاع الأعمال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن التعديلات الأخيرة التي أجرتها الحكومة على القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام بها ما يكفى من الضمانات الواضحة واللازمة لحماية العمال، خاصة فيما يتعلق بفصل منصب العضو المنتدب عن رئيس مجلس الإدارة كضمانة للعمال، مشيراً إلى أن عدد العاملين بشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة بلغ نحو 192 ألف عامل.

ولفت «توفيق»، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، إلى أن مجلس الوزراء وضع كافة اقتراحات وملاحظات اتحاد عمال مصر على مشروع القانون عين الاعتبار وأخذ ببعضها بالفعل.

وواصلت اللجنة البرلمانية نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991، في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع، بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.

وعلق النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: «مفيش حد في المجلس كله ضد العمال، بالعكس الجميع حريص على مصالحهم ومصالح تطوير شركات قطاع الأعمال».

وحسب ما جاء في ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون، فإن المادة 19 من القانون تضمنت أن القانون تضمن العديد من الأحكام التي تمس مصالح العمال في الشركات، ولما كانت المادة 17 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 توجب أخذ رأى اتحاد نقابات العمال في مشروعات القوانين التي تمس حقوق ومصالح العمل وتنظيم شؤون العمل أو تعديلها الأمر الذي يتعين معه أخذ رأى اتحاد نقابات العمال في المشروع المعروض وهو ما خلت منها أورق المشروع الوارد، وهو ما يضعه القسم تحت بصر مجلس النواب الموقر لتداركه.

كما جاء في ملاحظات مجلس الدولة، أن المشروع الورد تتضمن أحكاما تتعلق بعلاقات العمل بين شركات قطاع الأعمال العام وبين العاملين في تلك الشركة، ولما كانت المادة 145 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 قد أوجبت أخذ رأي المجلس الاستشاري للعمل الذي تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي يتعين معه أخذ رأى المجلس الاستشاري للعمل في المشروع المعروض وهو ما خلت منها أوراق المشروع الوارد.

وذكر مجلس الدولة أن المادة رقم 8 من مشروع القانون نصت أنه يمثل الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بحسب النظام الأساسي للشركة، وقد لاحظ القسم أنه من المقرر أن لكل شخص اعتباري نائب يعبر عن إرادته يمثل أمام القضاء هو ما يقتضى معه وجوب تحديد هذا الممثل ليتحقق علم الكافة به.

Advertisements

ولما كان النص الوارد لهذه المادة قد عمد إلى عدم تحديد ممثل الشركة أمام القضاء والغير تاركا تحديدها إلى النظام الأساسي للشركة، وهو ما يشوب النص الغموض وعدم التحديد ؛مما يترتب عليه تعذر العلم بهذا الممثل، ولا سيما أن النظام الأساسي للشركة كثيرًا ما يطرأ عليه تعديلات قد يترتب عليها عدم ثبات الممثل القانونى للشركة، الأمر الذي ينبغي تحديده.

ولفت مجلس الدولة إلى أن ما تضمنه البند «ج» من الفقرة الثالثة من المادة 21 من جعل اختيار ممثل العاملين في مجلس إدارة الشركة التابعة بيد اللجنة النقابية في الشركة بحسب الأصل فإن لم يوجد لجنة نقابية بها جرى انتخابه طبقا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018 المشار إليه، يعتريه شبهة عدم الدستورية لمخالفته حكم المادة 76 من الدستور، وذلك لما ينطوي عليه من إجبار العامل الانضمام للجنة النقابية، إذ أن مقتضى أعمال حكم هذا البند بصياغته الواردة أن العامل لم يمكن من اختيار ممثله في مجلس إدارة الشركة، إلا إذا كان عضوا باللجنة النقابية، وبذلك يكون قد عصف بمبدأ الحرية النقابية وحرية أبداء الرأي النابعة من الحرية الشخصية تلك التي تكفل الدستور بصونها من كل انتهاك أو مساس بها.