شكرا لقرائتكم خبر عن خط ساخن لاستقبال شكاوى وبلاغات البناء المخالف في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بمخالفات البناء على الخط الساخن رقم (15562) وذلك للتعامل الفورى في المهد وإزالة البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ستبدأ في استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين فيما يخص مخالفات البناء للتعامل معها فور الإبلاغ والإزالة في المهد حفاظاً على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإنفاذ القانون.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لإزالة كافة التعديات المخالفة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات والتعامل بكل حزم مع كافة التعديات وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.