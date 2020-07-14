شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يستقبل أسرة الشهيد أحمد منسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمكتبه ظهر اليوم الثلاثاء، أسرة شهيد القوات المسلحة المصرية العقيد اركان حرب أحمد صابر منسي (زوجته وأولاده) .

جاء اللقاء تقديرا من الأمين العام للجامعة العربية لأسرة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، شهيد القوات المسلحة المصرية وقائد الكتيبه 103 صاعقة، والذى استشهد خلال تصديه لهجوم من التكفيريين في مربع «البرث» في سيناء خلال شهر يوليو من العام 2017.

كما تحدث أبوالغيط خلال اللقاء عن قيمة الاستشهاد في سبيل الوطن وبطولات الشهيد «منسي»، ووجه حديثه إلى ابن الشهيد «حمزة»، مشيدا بوالده ودوره الوطنى وتقديم حياته فداء عن الجميع ليحمى مصر من أعداء الوطن.

وفي ختام اللقاء أهدى أبوالغيط أسرة الشهيد كتابيه «شاهد على الحرب والسلام» و«شهادتي» ليكونا إضافة للكتب التي تثري وجدان الأطفال في مستقبل الأيام ولتساعدهم على التعرف على تفاصيل الاحداث المهمة في التاريخ الحديث لمصر.