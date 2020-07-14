شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار من «الصحة»: عدد المصابين بكورونا على أجهزة التنفس الصناعي 111 حالة فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والحالات الحرجة، إنه منذ 10 أيام نشهد انخفاضا في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وهذا المنحنى يدل على أن المنظومة الصحية في مصر تعمل في الطريق الصحيح وأن بروتوكولات العلاج تحقق نتائج جيدة.

أضاف شريف وديع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»: «نحن في حالة تفاؤل ولكن على المواطن الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية».

وتابع: «عدد المصابين على أجهزة التنفس الصناعي 111 حالة فقط وتتوافر أماكن في مستشفيات العزل».