شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأعلى للإعلام»: ندرس اختيار رؤساء اللجان.. ونفاضل بين المرشحين لـ«الأمين العام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماع المجلس الثاني، الثلاثاء، لمناقشة بعض الأنشطة والأمور التنظيمية، ومنها الدورة التدريبية للصحفيين السبت المقبل، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورؤساء الهيئات الإعلامية يعقبه سلسلة من الدورات التدريبية.

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال لقاء بالصحفيين: «تم الاستقرار على الأسماء من بين أكثر من مرشح لرؤساء لجان المجلس، ونفصل بين اللجان والأعضاء حتى يكون هناك نوع من الرقابة»، لافتا إلى أن المدونات واللوائح والضوابط التي أصدرها المجلس السابق ستساهم في تقليل الأخطاء في الإعلام.

وأضاف «جبر»: «نحن مع الحريات الإعلامية، لكن كل شخص له شكوى إعلامية لابد أن ننظرها، ونشكل حاليا لجنة الشكاوى بعضوية شخصيات قانونية، ولجنة الدراما»، مشيرا إلى أن المجلس يدرس حاليا أكثر من مرشح لمنصب الأمين العام وخلال أسبوعين سيتم اختياره.

وأشار «جبر» إلى أن المجلس كلف عضوي المجلس أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة، والدكتور حسام عبدالمولى ممثل وزارة الاتصالات بدراسة ملف التراخيص دراسة وافية لتنظيم العمل بهذا الأمر مع وسائل الإعلام المختلفة، لافتا إلى تسليم كل الأوراق والملفات المتعلقة بالتراخيص لإنهاء التعامل البشري وتنظيمه من خلال الإنترنت، لدرء الشبهات، بحيث يستلزم الأمر موافقة المجلس بكامله وليس شخصا بمفرده، مؤكدا على أن الموافقة على تراخيص الوسائل الإعلامية والقرارات المالية والإدارية ستكون بموافقة أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وليس رئيس المجلس فقط.

وأوضح أنه في اجتماع المجلس الماضي قررنا إلغاء القرارات الشفهية، ولن يكون هناك قرارات شفوية إطلاقا، وأن اختيار الأمين العام سوف يكون خلال بضعة أيام.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، على أن ما يتعلق بالتراشق الدائر بين ناديي الأهلي والزمالك، فإن المجلس يختص فقط بما ينشر في وسائل الإعلام، لكن السجال الدائر في أمور أخرى قانونية محلها القضاء، وأن اللجنة الرياضية وكل اللجان سيعاد تشكيلها من جديد، وأنه سيتم اختيار رئيس جديد للجنة الرياضية بمواصفات تتسم بالحيدة، مشددا: «يجب أن يكون شخصا محايدا لا أهلاويا ولا زملكاويا، ويتمتع بالاحترام في الوسط الرياضي لاسيما وأن النشاط الرياضي سيعود وبالتالي لا نحتاج إثارة العداء بين الجمهور».

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