شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 274 من مصابي كورونا في البحيرة.. وإخلاء ثاني «مستشفى عزل» بالإسكندرية من المرضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل عدد من مستشفيات العزل في المحافظات، الثلاثاء، خروج متعافين جدد من فيروس كورونا، فيما واصل عدد آخر تقديم العلاج والرعاية للمصابين المحتجزين بها.

ففي الإسكندرية، أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمى المركزي، تعافي 4 حالات جديدة ليصل إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 339 حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل في مارس الماضي.

وقال الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم إخلاء ثاني مستشفى عزل في المحافظة، وهو المستشفى الميداني بمقر المدينة الشبابية في أبوقير مساء الأحد، بعد خروج آخر مصاب وتعافيه تمامًا.

وأوضح «عبدالغني»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه بعد إخلاء مستشفى عزل أبو قير يصبح ثاني مستشفى يتم إخلاؤه بسبب انحسار أعداد مصابي الفيروس المحولين إليه من المستشفيات الأخرى وتخصيص 11 مستشفى أخرى لاستقبال حالات الاشتباه والعزل التام مثل العجمي المركزي، مشيرًا إلى أن مستشفى أبو قير تصبح جاهزة لأي طوارئ حال تفاقم الأزمة أو الاحتياج إليه خلال الفترة المقبلة لكن حاليًا لا يوجد بها أي مصابين.

وفي البحيرة، أعلن المحافظ اللواء هشام آمنة، شفاء وخروج ٢٧٤ حالة من مستشفيات العزل والإحالة بالمحافظة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٣٥٨٧ حالة.

وفي شمال سيناء، أعلنت مديرية الشؤون الصحية عن تعقيم وتطهير المنازل الخاصة بالحالات الايجابية بمدينتي العريش وبئر العبد، بجانب تطهير وتعقيم المنازل المجاورة والمنشآت الطبية التي ترددوا عليها، مشيرًا إلى أنه تم توزيع حقائب الأدوية عليهم من قبل الطاقم الطبي بإدارتي العريش وبئر العبد الصحيتين.

وفي المنيا، أعلنت مديرية الصحة إيجابية 64 عينة جديدة لمصابين بالفيروس، مشيرة إلى أنه تم نقلهم لمستشفيات العزل بالمدن والحجر الصحي بملوي، والصدر والقلب بالمنيا الجديدة، وتعافي 5 مصابين بالعزل والمنازل.

وأعلنت مستشفى الحجر الصحي بملوي، تعافي مصاب وخروجه وعودة لمنزلة، واستمرار علاج 78 آخرين داخل أقسام العزل والرعاية بالمستشفى.

وفي الوادي الجديد، أعلن المحافظ اللواء محمد الزملوط، تسجيل ٥ حالات إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات الإيجابية لـ٤٨٢ إصابة، مشيرًا إلى تعافي ٣ حالات من المصابين وخروجهم من قسم العزل بمستشفى الداخلة العام، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى ٢٧٨ حالة.

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وفي الأقصر، أعلن مستشفى العزل الصحي بإسنا خروج ٨ حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا كانوا يتلقون العلاج بالمستشفى، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى ٩٦٥ حالة، فيما أعلن مستشفى عزل الأقصر العام عن خروج ٣٢ حالة جديدة من المتعافين.

وفي قنا، نجح فريق طبي بمستشفي قنا العام للعزل في إجراء عملية جراحية بمفصل مُسن يبلغ من العمر 61 عامًا مصاب بفيروس كورونا، وقال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، إن المصاب محول من حميات قنا إلى مستشفى قنا العام، وهو مصاب بكسر في مفصل الفخذ الأيمن، وتم تركيب مسمار منزلق وشريحة جانبية.

وفي القليوبية، أعلنت إدارة مستشفى بنها التعليمي خروج ١٠ حالات تعافي من من المستشفى ليصل إجمالي حالات التعافي إلى ١٠٩ حالات.