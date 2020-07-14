شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية بالشرقية تشارك في السيطرة على حريق «الإسماعيلية الصحراوي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دفعت إدارة الحماية المدنية بالشرقية بـ3 سيارات إطفاء وفنطاس مياه للتدعيم والمشاركة في السيطرة على حريق هائل نتج عن وجود كسر بماسورة مواد بترولية على طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي، القريب من منطقة الهايكستب.
كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بوجود كسر بماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوي، ما تسبب في ظهور كثافات مرورية وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء إلى المكان، ورجال المرور لتنظيم وتسيير الحركة المرورية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من موقع الحريق، وظهرت ألسنة نيران على امتداد الطريق، مع تصاعد كثيف للدخان، فيما شهد الطريق كثافات مرورية للقادم من السلام وصولًا للعبور.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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