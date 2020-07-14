شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة":إصابات كورونا تنخفض منذ 10 أيام و111 مريض على أجهزة التنفس الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة، إن الأعداد والوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا تنخفض منذ 10 أيام، حيث إنه يتم تقديم بروتوكولات علاجية متميزة، وهناك استجابة من المواطنين في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وما يحدث هو أمر مبشر للغاية، ولا يوجد أى مجال للتهاون، موضحًا أن هناك 111 مريضا فقط على أجهزة التنفس الصناعى بمستشفيات العزل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر محروسة بالخطط الصحية المنتظمة التى تم وضعها، والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية التى تتابع عن كسب كل خطوة من الخطوات التى تتخذها وزارة الصحة من أجل محاصرة الفيروس والتصدى لأعداد الإصابات.

وأوضح مستشار وزير الصحة، أنه لا بد من اتباع أساليب الوقاية لحين التخلص من الوباء، مشيرًا إلى أن هناك دولا عادت مرة أخرى بأعداد إصابات كبيرة بعد الوصول إلى أعداد منخفضة من الإصابات والوفيات.