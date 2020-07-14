شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الدفاع الألمانية: موقف الاتحاد الأوروبى حول ليبيا ضعيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الدفاع الألمانية، إن موقف الاتحاد الأوروبي حول ليبيا ضعيف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية، أن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك أدوات مراقبة حظر التسليح على ليبيا.

ولفتت وزيرة الدفاع الألمانية، إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك قوات عسكرية في الميدان لتفعيل المراقبة.