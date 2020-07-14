شكرا لقرائتكم خبر عن حركة السفراء كاملة ..الرئيس السيسى يوقع قرار ترشيح سفراء مصر الجدد بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مطلعة قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية بتوقيع قرار جمهوري يتضمن ترشيح ( 42 ) سفيراً لرئاسة بعثات مصر الدبلوماسية في الخارج لعام 2020، والذي سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي في وقت لاحق.

وقالت مصادر ، إن القرار شمل ترشيح السفراء الآتية أسمائهم ، السفير أبو بكر حفنى سفيرا لمصر لدى مونتفيديو، السفير هانى سليم سفيرا لمصر لدى ليما، السفير عمرو الحناوى قنصل عام مصر لدى هونج كونج، السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر لدى جنيف، السفير ياسر هاشم قنصل مصر العام فى ملبورون، السفير حاتم تاج الدين سفيرا لمصر لدى وارسو.

وأوضحت المصادر، أن الحركة شملت ترشيح السفير وائل جاد سفيرا لمصر لدى برن، السفير مصطفى القونى سفيرا لمصر لدى بانكوك، السفير معتز زهران سفيرا لمصر لدى واشنطن، السفير ماهر العدوى سفيرا لمصر لدى هافانا، السفير شريف الليثى سفيرا لمصر لدى يانجون، السفير كريم شرف قنصل عام مصر فى شنغهاى، السفير عبير سليمان قنصل عام مصر فى هامبورج، السفير محمود المغربى سفيرا لمصر لدى سنغافورة، السفير أيمن مختار الجمال سفيرا لمصر لدى كييف، السفير ياسر العطيوى سفيرا لمصر لدى بوجمبورا، السفير محمد ياسر الشواف سفيرا لمصر لدى بنما.

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وشملت الحركة ترشيح السفير علاء يوسف ، سفيرا لمصر لدى باريس، السفير وليد إسماعيل سفيرا لمصر لدى بغداد، السفير هيثم صلاح سفيرا لمصر لدى هلسنكى، السفير يسرى خليل سفيرا لمصر لدى جواتيمالا، السفير أحمد شهاب الدين سفيرا مصر لدى مانيلا، السفير محمد حيدر سفيرا لمصر لدى تيرانا، السفير إيهاب عوض سفيرا لمصر لدى أبوجا، السفير حاتم عبد القادر سفيرا لمصر لدى لاهاى، السفير إيهاب مصطفى فهمى سفيرا لمصر لدى تونس.

وتقرر ترشيح الوزير المفوض سيف الله قنديل ، سفيرا لمصر لدى ليبرفيل، الوزير المفوض أحمد السماوى سفيرا لمصر لدى لومى، الوزير المفوض نهى الجبالى سفيرا لمصر لدى كاتمندو، الوزير المفوض هيثم غباشى سفيرا لمصر لدى دكا، الوزير المفوض ياسر سرور سفيرا لمصر لدى سراييفو، الوزير المفوض أشرف سويلم سفيرا لمصر لدى كمبالا، الوزير المفوض محمد منير سفيرا لمصر لدى فريتاون، الوزير المفوض أحمد محمود إسماعيل سفيرا لمصر لدى كابول، الوزير المفوض معتز أنور سفيرا لمصر لدى لوساكا، الوزير المفوض سامح شحاته قنصل عام مصر فى بورسودان.

وأشارت المصادر ، إلى أنه تقرر ترشيح الوزير المفوض عمرو حمزة سفيرا لمصر لدى نيقوسيا، الوزير المفوض أحمد الفاضلى سفيرا لمصر لدى بريتوريا، الوزير المفوض علياء برهان سفيرا لمصر لدى بورت لويس، الوزير المفوض أميرة محى الدين فهمى سفيرا لمصر لدى طشقند، الوزير المفوض إبراهيم الخولى سفيرا لمصر لدى واجادوجو، الوزير المفوض محمد الملا سفيرا لمصر لدى فيينا.