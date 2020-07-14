شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أبو الغيط يستقبل بمكتبه زوجة وأولاد الشهيد أحمد المنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمكتبه ظهر اليوم الثلاثاء، أسرة الشهيد أحمد المنسى (زوجته وأولاده) ، فى لقاء إمتلأ بالحديث عن قيمة الاستشهاد فى سبيل الوطن وبطولات الشهيد "المنسى".

وحصل الخليج 365 على صور استقبال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمكتبه ظهر اليوم الثلاثاء، أسرة الشهيد أحمد المنسى (زوجته وأولاده).

وقال أبو الغيط فى حديثه لحمزة الإبن الأكبر للشهيد "المنسى": " احنا فخورين بيك وبوالدك .. وبسببه احنا عايشين في امان.. حتفضل شايل المسؤولية طول حياتك.. فلازم تحافظ عليها".

حضر اللقاء السفير حسام زكى الأمين العام المساعد ، وعددد من موظفى الأمانة العامة للجامعة العربية.

وكان أحمد أبو الغيط، أعرب عن عن سعادته لما قامت به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل "حمزة أحمد منسى" نجل الشهيد أحمد منسى، بخصوص تقديم منحة للدراسة بمدرسة الأكاديمية.

وقال أبو الغيط فى مناسبة خاصة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، شهر يونيو الماضى ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، " أرجو أن أقابل حمزة شخصيا، وذلك تقديرا له وشهادة لوالده البطل، مشيرًا إلى أن هؤلاء هم رجال حقيقيين يقدمون حياتهم فداء لوطن يحمى الجميع.

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