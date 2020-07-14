النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة حريق خط المازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بالتحقيق في واقعة حريق خط المازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، أنه فريق من أعضاء «النيابة العامة» انتقل لمعاينة مسرح الحادث، وفريق آخر لسؤال المصابين، وستعلن «النيابة العامة» لاحقًا ما ستسفر عنه التحقيقات.
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