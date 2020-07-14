رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول أسباب حريق خط أنابيب طريق الاسماعيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء هاتفيا من أسوان مع المهندس طارق الملا ، وزير البترول ، تداعيات حادث حريق خط أنابيب بطريق الاسماعيلية والاسباب التى أدت للحريق ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بـ 15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بسبب كسر ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى، لمحاولة إخماد الحريق وكانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا بوجود كسر بماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوى، وانتقلت سيارات الإطفاء الى المكان ، ويتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات. Advertisements

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