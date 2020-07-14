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وفاة القمص انجيلوس الإنطونى الراهب بدير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل القمص انجيلوس الانطوني الراهب بدير الانبا انطونيوس بالبحر الأحمر بعد صراع مع المرض

يشار إلى أن القمص أنجيلوس الأنطوني من مواليد مدينة جهينة بمحافظة سوهاج بصعيد مصر في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر عام 1933.


وترهب في دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس عام 1955 ، ونال نعمة درجة القمصية بيد الأنبا غبريال رئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر عام 1960، فيما حصل على شهادة كلية اللاهوت بحلوان في العام نفسه.

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وخدم القمص أنجيلوس الأنطوني بمدينة القدس لمدة 11 عامًا من 1963 وحتى 1974، إلى جانب الخدمة في عدد من الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر.

 

 

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