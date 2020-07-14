شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد جمال مدينة الأسمرات بعد افتتاح المرحلة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت مدينة الأسمرات بشكل حضارى رائع وذلك بعد فتتاح المرحلة الثالثة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويرصد الخليج 365، مشروع الأسمرات 3 أحد أكبر مشاريع تطوير العشوائيات، حيث يوفر 7440 وحدة سكنية، لسكان المناطق العشوائية مجهزة بالكامل ، مفروشة بالأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية، مجانا بدون مقابل، وتسلم الوحدات للمستحقين بنظام الإيجار التمليكى

ويعد مشروع الأسمرات 3 الكائن بالمقطم، أكبر المشاريع التى سيتم افتتحها ويضم 7440 وحدة سكنية فى 124 عمارة، بها أسانسير، وتتكون من أرضى و9 أدوار متكررة، وتحتوى كل عمارة على 60 وحدة، و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام.

كما يضم مشروع الأسمرات بنسخته الثالثة، 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم، وحمامى سباحة، ومبنى اجتماعى، وحديقة أطفال، و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة، و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها، وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة، علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة ومخبز آلى، حيث أن المشروع مصمم ليكون به كافة الخدمات اللازمة، لخدمة أهالى المنطقة.

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وجرى إنشاء 3 مراحل بمدينة الأسمرات على مساحة نحو 185 فدانا تقريبا، وجرى الانتهاء منها بالكامل وتسكين المرحلتين الأولى والثانية، وجار التسكين فى المرحلة الثالثة التي تم الانتهاء منها أيضا، بإجمالي 18420 وحدة سكنية لكل المشروع.

وفى السياق أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، انه بنهاية عام 2020 ستعلن القاهرة خالية من العشوائيات، مشيرا الى أن الظروف التى تشهدها مصر والعالم، اثرت على المشاريع بسبب فيروس كورونا، ولكن الاعمال مستمرة فى المشاريع دون توقف.

وأضاف المحافظ أن ملف تطوير العشوائيات، ملف كبير وضخم، وتم انشاء 13 مشروع اسكان بتكلفة 11 مليار جنيه بإجمالى 42 ألف وحدة سكنية انتهينا من إنشاء 7 مشاريع منهم، يحصل عليها المواطن بإيجار رمزى 350 جنيه.