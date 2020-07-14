شكرا لقرائتكم خبر عن تصميم وصيانة وتشغيل محطات المياه.. برنامج تدريبي في المنوفية «أون لاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، البرنامج التدريبي الأول عن بعد «تصميم وصيانة وتشغيل محطات المياه المرشحة» خلال الفترة من 12 إلى 16 يوليو 2020، بمشاركة 16 شركة تابعة للشركة القابضة و47 مهندسًا من المهندسين الجدد.

وأكد نجيب بحسب بيان، الثلاثاء، أهمية اعتماد التدريب عن بعد كوسيلة أساسية لتدريب العاملين في جميع المجالات التخصصية، وتأكيدًا للتحول الرقمي والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتي ثبت فاعليتها وأمنها على العاملين، وأهمية تنفيذ خطة التدريب لتشمل جميع التخصصات التي تؤدي إلى رفع كفاءة العاملين بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

وصرحت سحر الليثي، مدير الإدارة العامة للتدريب، بأنه تم البدء في الخطة التدريبية المعتمدة من رئيس مجلس الإدارة في إطار خطة التدريب الالكتروني للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة، التي تنفذها إدارة دعم ومتابعة مراكز التدريب تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة، بهدف التعامل مع الظروف الحالية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا والحد من التجمعات.