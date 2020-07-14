شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ارتفاع عدد مصابي حريق «الإسماعيلية الصحراوي» إلى 14 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع أعداد المصابين في حريق خط المازوت بطريق الإسماعيلية الصحراوي إلى 14 شخصا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن هناك حالتين لديهم حروق بنسبة 100%.

وأوضح أن الجروح تتفاوت بين حالات خفيفة ومتوسطة واختناقات وتم نقلهم للمستشفيات والتأكد من توافر كل المستلزمات الطبية في المستشفيات التي تم نقل الحالات إليها.

وأعلن المهندس عماد عبدالقادر، رئيس شركة أنابيب البترول، السيطرة على الحريق الذي شبّ بخط خام (شقير- مسطرد) في أول طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي، نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق، ما أدى إلى اشتعال الخام المتسرب.

وقال «عبدالقادر»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه تم غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق والتحرك الفوري للقيام بإخماد الاشتعال بواسطة سيارات إطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وسيارات إطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية.

واندلع حريق هائل بسبب كسر ماسورة مواد بترولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي القريب من منطقة الهايكستب، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالاشتراك مع الحماية المدنية بالإسماعيلية، بـ20 سيارة إطفاء لإخماده.

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