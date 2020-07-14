شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بالتحقيق في حريق «الإسماعيلية الصحراوي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتحقيق في واقعة حريق خط المازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية.
وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وفريق آخر لسؤال المصابين، وستعلن النيابة العامة لاحقًا ما ستسفر عنه التحقيقات.
وأعلن المهندس عماد عبدالقادر، رئيس شركة أنابيب البترول، السيطرة على الحريق الذي شبّ بخط خام (شقير- مسطرد) في أول طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي، نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق، ما أدى إلى اشتعال الخام المتسرب.
وقال «عبدالقادر»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه تم غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق والتحرك الفوري للقيام بإخماد الاشتعال بواسطة سيارات إطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وسيارات إطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية.
واندلع حريق هائل بسبب كسر ماسورة مواد بترولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي القريب من منطقة الهايكستب، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالاشتراك مع الحماية المدنية بالإسماعيلية، بـ20 سيارة إطفاء لإخماده.
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