شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «أنابيب البترول» يكشف مفاجأة في حريق «الإسماعيلية الصحراوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عماد عبدالقادر، رئيس شركة أنابيب البترول، إن المؤشرات الأولية في حريق خط بترول على طريق الإسماعيلية الصحراوي تشير إلى «طرف خارجي ربما تسبب بضرب الخط»، لافتًا إلى استمرار عمليات التبريد لمنع تجدد الحريق، على أن يتم إصلاح وإعادة تشغيل الخط تباعًا.

أضاف «عبدالقادر»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن طبقة من المازوت انتشرت على الأسفلت، وهي ما أدت لشكل الحريق الضخم بسبب شرارة من إحدى السيارات أدت إلى امتداد الحريق للطبقة الموجودة على الأسفلت واندلعت النيران.

وتابع أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، كلف بتشكيل لجنة لكشف ملابسات الحريق، مشيرا إلى وجود إصابات بين قائدي السيارات ولكن لا يوجد حصر نهائي.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس شركة أنابيب البترول السيطرة على الحريق الذي شبّ بخط خام (شقير- مسطرد) في أول طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي، نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق، ما أدى إلى اشتعال الخام المتسرب.

وقال «عبدالقادر»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه تم غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق والتحرك الفوري للقيام بإخماد الاشتعال بواسطة سيارات إطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وسيارات إطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية.

اندلع حريق هائل بسبب كسر ماسورة مواد بترولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي القريب من منطقة الهايكستب، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالاشتراك مع الحماية المدنية بالإسماعيلية، بـ20 سيارة إطفاء لإخماده.

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