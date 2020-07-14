شكرا لقرائتكم خبر عن «المستقبل للتنمية العمرانية» تتبرع بـ5 ملايين جنيه لصندوق «تحيا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتمت شركة المستقبل للتنمية العمرانية المالك والمطور العام لمشروع مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة التبرع لصندوق تحيا مصر بقيمة 5 ملايين جنيه.

وتعليقاً على هذا التبرع أشاد المهندس عصام ناصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية بكافة الإجراءات الاحترازية والتيسيرات التي اتخذتها الدولة لمساندة الاقتصاد المصري للتغلب على كافة التداعيات والآثار السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وكذلك في الحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكداً أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها توضح استعداد الدولة بكافة أجهزتها على اتخاذ القرارات المناسبة من إجراءات لتجاوز كافة العقبات التي تواجه البلاد.

وانطلاقا من مسئولية الشركة والدور الذي يقع على عاتقها في المشاركة في دعم وتطوير المجتمع وخاصة في الوقت الراهن في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد فاتخذنا القرار وبموافقة مجلس إدارة الشركة ومساهميها للتعاون مع

«صندوق تحيا مصر» نظراً للدور الكبير والفعال الذي يقدمه الصندوق في العديد من المجالات، وتم الاتفاق على توجيه هذا التبرع لمواجهة الأزمات في مصر ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه أعرب تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر عن شكره وتقديره لشركة المستقبل على هذه المساهمة، حيث يوضح ذلك دور الشركة الفعال في مجال المسئولية الاجتماعية فضلاً عن انه يظهر تقدير الشركة للدور الكبير الذي يقوم به صندوق تحيا مصر في مواجهة الكوارث والأزمات.

جدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر دشَّن مبادرة «نتشارك هنعدي الأزمة» لمعاونة الدولة في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال محوري عمل، الأول يستهدف دعم القطاع الطبي بالأجهزة والمستلزمات الخاصة بمستشفيات العزل والحميات والصدر، وكذا توفير مستلزمات التطهير للمواطنين، فيما يستهدف الثاني دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.

وقد نجحت المبادرة في توفير 240 جهاز تنفس صناعي، و1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، و15 ألف بدلة عزل واقية، وكذلك مليون كمامة طبية، 50 ألف كمامة N95، أطنان من عبوات التعقيم والمطهرات، و1000 كاشف للفيروس، و50 بوابة تعقيم.

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كما تم إطلاق أكبر 3 قوافل غذائية تم من خلالها توصيل نحو 6600 طن من المواد الغذائية و170 طنًا من اللحوم و150 طنًا من الدواجن و160 طنًا من الخضراوات، إلى جانب 300000 قطعة حلوى لأكثر من نصف مليون أسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.