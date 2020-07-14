شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ارتفاع عدد إصابات حريق «الإسماعيلية الصحراوي» لـ 12 حالة.. ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع عدد مصابي حريق خط بترول طريق الإسماعيلية الصحراوي إلى 12 حالة، نافية وجود وفيات حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى السلام العام، مشيرًا إلى أن الإصابات تشمل حالات حروق بدرجات مختلفة واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.

وأضاف «مجاهد» أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت كل من الدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، والدكتور سامح العشماوي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فور وقوع الحادث بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة.

وأكد «مجاهد» أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى السلام العام والمستشفيات المحيطة بموقع الحادث وتشمل (قليوب، معهد ناصر، البنك الأهلي والمنيرة) طبقًا لتوجيهات الوزيرة، لافتًا إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأضاف أن الوزيرة اطمأنت على تواجد الأطقم الطبية من استشاريين في مختلف التخصصات كما اطمأنت على مخزون أكياس الدم بالمستشفيات.

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