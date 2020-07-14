شكرا لقرائتكم خبر عن من أسوان.. رئيس الوزراء يتابع تطورات حريق خط بترول «الإسماعيلية الصحراوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات التعامل لمواجهة الحريق الذي نشب بطريق «القاهرة / الإسماعيلية» الصحراوي، وذلك من أسوان حيث يقوم بزيارة تفقدية للمحافظة حاليًا.

وذكر المكتب الإعلامي التابع لمجلس الوزراء أن الدكتور «مدبولي» أجرى اتصالات مع كل من وزير البترول ومحافظ القاهرة لبحث تطورات ومواجهة تداعيات الحادث.

في السياق، أعلن المهندس عماد عبدالقادر، رئيس شركة أنابيب البترول، السيطرة على الحريق الذي شبّ بخط خام (شقير- مسطرد) في أول طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي، نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق، ما أدى إلى اشتعال الخام المتسرب.

وقال «عبدالقادر»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه تم غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق والتحرك الفوري للقيام بإخماد الاشتعال بواسطة سيارات إطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وسيارات إطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية.

اندلع حريق هائل بسبب كسر ماسورة مواد بترولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي القريب من منطقة الهايكستب، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالاشتراك مع الحماية المدنية بالإسماعيلية، بـ20 سيارة إطفاء لإخماده.

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