شكرا لقرائتكم خبر عن رعب بين أهالي موقف العاشر بعد انفجار خط بترول «الإسماعيلية الصحراوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب سكان منطقة موقف العاشر القريبة من طريق الإسماعيلية الصحراوي بحالة من الرعب فور اندلاع النيران في خط مواد بترولية. وحاصرت النيران المتصاعدة من خط البترول الموقف القديم، عصر الثلاثاء، فيما دفعت الحماية المدنية بـ20 سيارة إطفاء لإخماد الحريق. وانتقل لمكان البلاغ قيادات الحماية المدنية ورجال المرور، وجرى فرض كردون لمنع امتداد النيران ومحاصرتها. وكشفت المعاينة المبدئية عن خسائر كبيرة نتيجة الحريق. اندلع حريق هائل بسبب كسر ماسورة مواد بترولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي القريب من منطقة الهايكستب، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالاشتراك مع الحماية المدنية بالإسماعيلية، بـ20 سيارة إطفاء لإخماده. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 83,001

تعافي 24,975

وفيات 3,935

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