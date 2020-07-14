«الصحة»: 7 مصابين في حريق «الإسماعيلية الصحراوي».. والدفع بـ15 سيارة إسعاف

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الصحة والسكان إصابة 7 أشخاص في الحريق الذي نشب في خط البترول المغذى لمسطرد والقادم من شقير بالبحر الأحمر يعلى طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بجوار مدرسة النزهة الدولية.
وقالت الوزارة، الثلاثاء، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى السلام العام، والدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحريق، وتم التمركز في محيط الحريق لنقل أي مصابين في موقع الحادث.
واندلع حريق هائل بسبب كسر ماسورة مواد بترولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي القريب من منطقة الهايكستب، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالاشتراك مع الحماية المدنية بالإسماعيلية، بـ20 سيارة إطفاء لإخماده.
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